المصدر: الإمارات اليوم

مهاجم

اضطرت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لدفع مبالغ مالية إضافية لأحد وكلاء اللاعبين للظفر بصفقة مهاجم أجنبي نجح النادي أخيراً في التعاقد معه، بعد منافسة قوية مع أكثر من نادٍ يرغب في الحصول على خدمات هذا اللاعب.

تساؤل

يتساءل جمهور نادي خورفكان عن هوية اللاعب الأجنبي الذي سيتم الاستغناء عنه بعد أن تم قيد خمسة أجانب في صفوف الفريق أخيراً، وذلك بعد التعاقد مع الإسباني بورخا فالي ومواطنه فيرنانديز، إضافة إلى العراقي أسامة رشيد والبرازيليين باولينهو ودودو.

وكيل

استغل لاعب دولي عربي سابق لأحد أندية المحترفين مسيرته الرياضية السابقة ليمارس مهنة وكيل أعمال اللاعبين، والتقريب بين إدارة أحد الأندية وبعض اللاعبين، لكن معظم اختياراته لم تجد قبولاً عند الإدارة.

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