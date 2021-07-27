اتحاد القوس والسهم يبحث خطط الإعداد الفني للمنتخبات حتى 2024

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم أسس وخطط الإعداد الفني للمنتخبات الوطنية وفق رؤية تمتد على مدار الدورة الحالية حتى عام 2024، قوامها مواصلة الارتقاء بالمستويات ودعم المواهب، وتوفير أفضل السبل من خلال الجهود المشتركة مع الأندية والمراكز من شركاء النجاح، للوصول إلى الطموحات الكبيرة لهذه الرياضة الأولمبية الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، وحضور نائب الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات صلاح الفلاسي، والأمين العام ورئيس لجنة الحكام حسن المزروعي، ورئيس لجنة الإعلام والتواصل عبدالله الظنحاني، والمدير المالي هند الحوسني، ورئيس لجنة التسويق والاستثمار عبدالله خوري، ورئيس اللجنة الفنية سالم المناعي.

واستعرض صلاح الفلاسي، رئيس لجنة المنتخبات، أجندة البطولات الخارجية المقبلة التي سيتم الإعداد لمشاركات المنتخبات فيها، على كل الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وذلك من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها حالياً تمتد إلى عام 2024، بعد التعاقد مع اللاتفية إيلينا، المدرب الجديد لمنتخباتنا الوطنية، التي استعرضت الملامح الرئيسة في التحضيرات الفنية المقبلة.

من جهته، عرض رئيس اللجنة الفنية سالم المناعي التقرير النهائي لكأس الإمارات للقوس والسهم، التي امتدت بنجاح ومشاركة واسعة خلال الموسم الرياضي الماضي، وشكلت نواة لانتقاء عناصر المنتخبات الوطنية، وبناءً عليها سيتم وضع خطة بطولات الموسم المقبل.

واستعرض رئيس لجنة الحكام حسن المزروعي ما أنجزته اللجنة من خلال السير على الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي تشمل إقامة الدورات التي من شأنها تطوير وصقل جميع عناصر اللعبة، حيث أقامت اللجنة دورة، أخيراً، لإعداد الحكام الإماراتيين الجدد، بالإضافة الى إقامة دورة «الإينسو» التي تم تقديمها من قبل محاضر دولي مرشح من قبل الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

كما تم مناقشة واعتماد رسوم عضوية الاتحاد، واستعراض تقارير الأداء الاستراتيجية، وغيرها من موضوعات العمل المرتبطة بالمرحلة المقبلة التي يسعى فيها الاتحاد لمضاعفة جهوده ومواصلة البناء على ما تحقق سابقاً.

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