بتوجيهات منصور بن زايد.. الإمارات تستضيف معسكر المنتخب السوداني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف اتحاد كرة القدم معسكر منتخب السودان خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس المقبل، وذلك بتوجيهاتٍ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن إطار تحضيرات «صقور الجديان» لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، أمس: «نحرص على توفير كل أسباب النجاح للمعسكر الذي سيقام في إمارة دبي، بدءاً من مقر إقامة ومواصلات وملعب وصالة تدريب وملعب لإقامة المباراتين الوديتين اللتين من المقرر أن يخوضهما المنتخب السوداني أثناء فترة المعسكر، إلى جانب تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد، وإجراء الفحوص اللازمة لأعضاء بعثة منتخب السودان من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين».

وأضاف: «تأتي الاستضافة تأكيداً للعلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين في كل المجالات، بما فيها المجال الرياضي ولعبة كرة القدم تحديداً، حيث سبق أن استضافت الدولة العديد من معسكرات الفرق والمنتخبات السودانية والفعاليات الكروية، أهمها مباراة الكلاسيكو السوداني بين فريقي الهلال والمريخ على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي عام 2018 تحت شعار (لقاء الأشقاء على أرض الوفاء)، وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً من محبي الكرة السودانية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news