دراج فريق الإمارات يتقلد الميدالية البرونزية في "طوكيو 2020"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكن دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوجاتشار وبطل جولة فرنسا لمرتين من الفوز بالميدالية البرونزية في سباق الطرق للرجال، السبت، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وقدم تادي بوجاتشار الذي يشارك في الألعاب الأولمبية ممثلاً لبلاده سلوفينيا أداءً قوياً أمام آلاف المشاهدين الذين تجمعوا في حلبة فوجي الدولية في ضواحي طوكيو حيث شهد السباق منافسة شديدة بينه وبين فاوت فان آرت (هولندا) على الميدالية البرونزية.

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