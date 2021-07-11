28 لاعباً في معسكر الشارقة بخورفكان تحضيراً للموسم الجديد

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

اختار الجهاز الفني لفريق الشارقة، بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، 28 لاعباً للمعسكر الداخلي للفريق بمدينة خورفكان، الذي بدأ أمس، ويستمر حتى 28 الجاري، علماً أن الشارقة يفقد هذا الموسم خدمات لاعبه البرازيلي، إيغور كورنادو، الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

وضمّت قائمة اللاعبين: شاهين عبدالرحمن، والحارس عادل الحوسني، وعبدالله غانم ومحمد عبد الباسط وسالم سلطان وخالد الظنحاني وخالد باوزير وشوكوروف وكايو لوكاس وسيف راشد والحسن صالح وعلي الظنحاني ولوان بيريرا وماركو مليوني وحمد جاسم ودرويش محمد وعبدالعزيز الكعبي ومايد محسن وحمد حويج وماجد راشد وأحمد الهاشمي وخليل خميس وعبدالله كاظم وكايو روزا وجوستافو وخليفة سمبيج وعبدالله الحمادي وضاري فهد.

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