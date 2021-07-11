إيغور خيسوس أغلى لاعب في دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تقدم لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إيغور خيسوس، إلى صدارة لاعبي دوري الخليج العربي، كأعلى لاعب قيمة سوقية في المسابقة بقيمة تبلغ خمسة ملايين يورو، عقب انتقال اللاعب الإيطالي إيغور كورنادو من الشارقة إلى الاتحاد السعودي، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

وأصبح هداف شباب الأهلي في الموسم الماضي، أغلى لاعب في الدوري من ناحية القيمة السوقية، بعد رحيل إيغور كورنادو الذي تبلغ قيمته السوقية 5.5 ملايين يورو، بينما انتقل إلى الاتحاد السعودي مقابل 10.5 ملايين يورو، ليحقق اللاعب الإيطالي أعلى قيمة انتقال في مسيرته بعدما كان قد انضم إلى الشارقة قادماً من باليرمو الإيطالي مقابل ستة ملايين يورو في الوقت الذي كانت القيمة السوقية للاعب تبلغ 2.4 مليون يورو.

في المقابل جاء في المركز الثاني لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس بقيمة سوقية تبلغ 4.8 ملايين يورو، إذ ارتفعت القيمة السوقية للاعب المنضم أخيراً إلى «الملك» من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات، من 4.5 ملايين يورو إلى أعلى قيمة سوقية له في مسيرته.

وجاء في المركز الثالث لاعبان من النصر، هما الإسرائيلي ضياء سبع، الذي ارتفعت قيمته السوقية من 4 ملايين يورو إلى 4.5 ملايين يورو، ما يعزز من استمراره مع «العميد» الذي كان قد تعاقد معه في الموسم الماضي مقابل 2.5 مليون يورو قادماً من غوانزهو الصيني، كما ارتفعت القيمة السوقية للاعب النصر، البرتغالي أنطونيو توزي من 3.5 ملايين يورو إلى 4.5 ملايين يورو، علماً أنه انضم إلى الأزرق في صفقة انتقال حر في موسم 2019-2020 عقب انتهاء عقده مع فيتوريا غيماريش البرتغالي.

وجاء في المركز الخامس مهاجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت الذي حافظ على قيمته السوقية والتي بلغت أربعة ملايين يورو، والتي وصل إليها في 25 أبريل 2019، بينما تراجعت قيمته السوقية إلى 3.2 ملايين يورو في 9 أبريل 2020 قبل أن يعود إلى القيمة السوقية الحالية في 4 ديسمبر 2020 الماضي.

وتساوى كل من لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة خلفان مبارك ولاعب منتخب توغو ونادي العين لابا كودجو في المركز السادس بقيمة سوقية تبلغ 3.5 ملايين يورو، إذ حافظ لاعب «فخر أبوظبي» على قيمته السوقية التي تعد الأعلى في مسيرته ووصل إليها في 4 ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت القيمة السوقية لمهاجم العين من 3 ملايين يورو إلى 3.5 ملايين يورو.

وجاء في المركز الثامن ثلاثة لاعبين هم لاعب الوصل والمنتخب الوطني فابيو ليما ولاعب منتخب أوزبكستان ونادي الشارقة أوتابك شوكوروف ولاعب الوحدة، البرازيلي جواو بيدرو، بقيمة سوقية تبلغ ثلاثة ملايين يورو لكل منهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية لفابيو ليما من 2.5 مليون يورو بينما كانت أعلى قيمة سوقية وصل إليها هي 3.5 ملايين يورو في 12 ديسمبر 2017، كما وصل شوكوروف إلى أعلى قيمة سوقية له في مسيرته بعدما كانت تبلغ 2.5 مليون يورو في 4 ديسمبر الماضي، أما جواو بيدرو فحقق ارتفاعاً كبيراً في قيمته السوقية بعدما كانت تبلغ 1.2 مليون يورو في ديسمبر الماضي قبل أن ترتفع إلى ثلاثة ملايين يورو في 27 مايو الماضي.

يذكر أن إيغور خيسوس انضم إلى شباب الأهلي في بداية الموسم قادماً من كوريتيبا البرازيلي مقابل 2 مليون يورو، وتم قيده في خانة «المقيم» في قائمة شباب الأهلي، قبل أسبوعين من انطلاق دوري الخليج العربي بعقد يمتد إلى 2024، ويعد خيسوس مفاجأة الموسم المنصرم بعدما تألق بشكل لافت مع «فرسان دبي» بإحرازه 11 هدفاً في الدوري، ما أسهم في تلقيه عروضاً عدة من أندية أبرزها غلطة سراي ومارسيليا وإيفرتون، علماً أن قيمته السوقية ارتفعت عقب انضمامه إلى شباب الأهلي من 950 ألف يورو إلى 4.5 ملايين يورو في 4 ديسمبر 2020، قبل أن ترتفع إلى 5 ملايين يورو في 27 مايو الماضي.

أعلى اللاعبين في القيمة السوقية

■ إيغور خيسوس: 5 ملايين يورو.

■ كايو لوكاس: 4.8 ملايين يورو.

■ ضياء سبع وأنطونيو توزي: 4.5 ملايين يورو.

■ علي مبخوت: 4 ملايين يورو.

■ خلفان مبارك ولابا كودجو: 3.5 ملايين يورو.

• ليما وشوكوروف وبيدرو في مركز متأخر بـ 3 ملايين يورو.

• يعتبر خيسوس من أبرز مفاجآت الموسم الماضي، حيث أسهم في ألقاب الكأس لشباب الأهلي.

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