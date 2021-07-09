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    الشارقة يوضح حقيقة الاستغناء عن البرازيلي ماركوس ميلوني

    المصدر:
    • منصور السندي – الشارقة
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    أكدت شركة الشارقة لكرة القدم تمكسها بلاعب الفريق البرازيلي ماركوس ميلوني " 21 سنة" واستمراره مع النادي كونه مرتبط بعقد حتى نهاية الموسم المقبل،  نافية ة كل ما يتداول  حول  مفاوضات الأندية الأخرى معه أو الرغبة في الاستغناء عن خدماته.

    وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر " توتير"   اللاعب مرتبط بعقد ساري مع الملك حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه ضمن خطط الجهاز الفني للفريق".

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