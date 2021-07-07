نادي الشارقة يجدد عقد كايو لوكاس حتى 2024

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" تجديد عقد لاعبه البرازيلي كايو لوكاس لـ 3 مواسم قادمة حتى عام 2024 ، علما أن كايو كان قد انتقل إلى نادي الشارقة قادما من ناددي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة

وأشار نادي الشارقة إلى أن شركة كرة القدم اتفقت مع نادي بنفيكا البرتغالي إلى انتقال كايو" 27 عاما" إلى الشارقة.

يذكر أن كايو تألق في الفترة الماضية مع الشارقة وقدم مستوى فني متطور ما جعل إدارة النادي تسعى إلى تجديد عقده واستمراره في صفوف الفريق.

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