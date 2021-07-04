المصدر: الإمارات اليوم

بالعربي

ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن لاعب الفجيرة السابق، التونسي فراس بالعربي، (25 عاماً)، تلقّى عرضاً من عجمان بقيمة 400 ألف دولار، للعب معه في الموسم المقبل، بينما طلب النجم الساحلي التونسي 500 ألف دولار للتخلي عن اللاعب.

وصول

نشرت شركة الوصل لكرة القدم تغريدة على «تويتر» تعلن خلالها وصول الأوروغوياني ميشيل أراخو، أمس، إلى دبي، لإجراء الفحوص الطبية، تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد معه قادماً من فلومينينسي البرازيلي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

شروط

أبلغ مسؤول إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي، وكيل أعمال اللاعب الأجنبي في الفريق، رفضه بعض الشروط التي يطالب بها اللاعب حتى يجدد عقده، لاسيما بعدما اقترب النادي من الوصول إلى اتفاق جديد مع اللاعب.

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