«الأولمبية» توضح «خارطة الطريق» الصحية للاتحادات تحضيراً لأولمبياد طوكيو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، صباح أمس، بمقر اللجنة في دبي، مع اتحادات الرماية والجودو وألعاب القوى والسباحة، استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الـ32، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل. وحضر الاجتماع أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وممثلو الاتحادات الرياضية، كما حضر الدكتور عبدالله الرحومي، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي.

وأوضحت اللجنة للاتحادات خارطة الطريق الصحية لمشاركة آمنة للرياضيين، واستعرض الحضور سبل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية، والاطمئنان على الرياضيين خلال الإقامة بالقرية، والمنافسات وأداء التدريبات مع الالتزام بتعليمات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، التي تحدث كل الإجراءات باستمرار، بما يتطلب ضرورة الاطلاع على البيانات المرسلة، وتعميمها على مختلف فرق العمل، والتأكد من خطوات المغادرة والوصول، وإجراء فحوص «كوفيد-19».

وتطرق الاجتماع إلى الشرح المرئي الذي عرضته إدارة الشؤون الفنية والرياضية، والذي تضمن المسابقات والمنافسات للرياضيين، ومواعيدها وأماكن إقامتها، مع التأكيد على ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بمتابعة الحالات الصحية للرياضيين والوفد بالكامل بصورة يومية.

وشهد الاجتماع التأكيد على إجراء فحوص المنشطات للرياضيين، حسب التعليمات والشروط والمواعيد المحددة للوكالة الدولية للمنشطات (وادا).

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