الوصل يتجمع 4 يوليو ويعسكر في دبي استعداداً للموسم الجديد

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

قرّرت شركة الوصل لكرة القدم خوض الفريق الأول بالنادي معسكر الإعداد للموسم المقبل في دبي، مبينة أن المرحلة الأولى من فترة الإعداد ستنطلق بتجمع اللاعبين في 4 يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن مرحلة الفحوص الطبية للاعبين ستبدأ اليوم وتتواصل على مدار خمسة أيام حتى 3 يوليو المقبل، بينما يدخل الفريق معسكراً داخلياً في الرابع من الشهر نفسه، أما بالنسبة لبرنامج المباريات الودية التي سيلعبها «الإمبراطور» استعداداً للموسم الجديد، حدد الجهاز الفني الأيام التي سيلعب فيها الفريق هذه المباريات، والتي يبلغ عددها أربعة لقاءات في أيام 24 و29 يوليو و5 و12 أغسطس، بينما ينطلق الموسم في 19 أغسطس، إذ من المقرر أن قرعة المسابقات المحلية غداً. ويأتي قرار شركة الوصل لكرة القدم بخوض معسكر الإعداد داخل الدولة للموسم الثاني على التوالي، تماشياً مع اتجاه أغلبية أندية الدوري لاتخاذ الخطوة نفسها، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على صحة اللاعبين وتحقيق أعلى درجات الدعم الفني واللوجستي التي تتمتع بها مدينة دبي من مرافق رياضية وغيره.

من جهة أخرى، نشرت شركة الكرة الوصلاوية صوراً على حسابها في «تويتر» لمشجع أميركي يدعى أليكس قام بزيارة استاد زعبيل، أول من أمس، مبينة أن أليكس يعشق الوصل حباً في الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عندما كان مدرباً لـ«الإمبراطور» في موسم 2010-2011، مشيرة إلى أنه بات مشجعاً ومتابعاً لمباريات الوصل منذ أن تعاقد النادي مع مارادونا لتدريب الفريق، بينما قرر أليكس زيارة استاد زعبيل والحصول على قميص النادي والصور التذكارية تعزيزاً لعلاقته مع النادي التي بدأت من 10 سنوات. في المقابل، أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن التعاقد مع شركة «يلو» المحلية لتصبح المورد الرسمي لملابس ومعدات الفريق الأول في الموسم المقبل، إذ يدير الشركة مجموعة من الشباب الإماراتيين، ويُعد التعاقد مع الشركة خطوة إيجابية دعماً للاستثمارات المحلية.

• مشجع أميركي يدعى أليكس زار استاد زعبيل حباً في الأسطورة مارادونا.

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