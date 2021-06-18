اتفاقية بين أكاديمية بناء الأجسام و«الماجد تيم» لتثقيف الرياضيين

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

وقّعت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومجموعة الماجد الرياضية (الماجد تيم)، اتفاقية تعاون بهدف تطوير الجانب العلمي والثقافي الرياضي للاعبين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمقر الأكاديمية في دبي، وحضره رئيس (الماجد تيم) محمد عبدالعزيز، ورئيس الأكاديمية عبدالكريم سعيد، وعدد من المسؤولين.

وتنص الاتفاقية على أن تكرس الأكاديمية خبراتها لدعم منتسبي مجموعة الماجد الرياضية.

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