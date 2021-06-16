الفقاعة الطبية لمجموعة الإمارات في تصفيات المونديال لم تسجل أي إصابة بكورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد كرة القدم الإماراتي بأنه نجح في تطبيق نظام الفقاعة الطبية بشكل تام لجميع وفود المنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي والحكام والمنظمين وغيرهم خلال تنظيم مباريات المجموعة السابعة المؤهلة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022" وكأس آسيا "الصين 2023"، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة كورونا خلال فترة التصفيات نتيجة الفحوصات الدورية والمتابعة الدقيقة وتوفير كل إجراءات الأمن والسلامة للجميع.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان اليوم الأربعاء: "أشاد وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السابعة بالتنظيم المثالي لمباريات المجموعتين الأولى والسابعة والتي استضافتها الإمارات، وقدمت شكرها لاتحاد الإمارات لكرة القدم على الجهد الكبير الذي بذله خلال الفترة التي تواجدت فيها وفود المنتخبات بالدولة".

وأضاف: "ثمن وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحترافية العالية التي تعامل بها اتحاد الإمارات لكرة القدم، في تنظيم المباريات، وحرصه على تهيئة كل الظروف وتوفير جميع الاشتراطات اللازمة في تنظيم المباريات، كما أشاد وفد الاتحاد الآسيوي بالملاعب التي استضافت المباريات وجودة مرافقها والتي سهلت مهمة المنظمين، وساعدتهم على تحقيق النجاح المطلوب، معرباً عن شكره لكل مسؤولي الاتحاد والجهات ذات الصلة على ما قدموه من جهد".

وأبدى وفد الاتحاد الآسيوي اعجابه بالتميز الكبير في تنظيم المباريات في كل الجوانب، والقدرة الكبيرة لاتحاد الإمارات لكرة القدم في التعامل مع كل القيود التي فرضتها الظروف بسبب جائحة كرونا، وتغلبه على هذه التحديات والذي بدا واضحاً في السماح للجماهير بحضور المباريات بنسبة 30% مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية وتطبيق الاحترازات اللازمة.

من جهتها، تقدمت المنتخبات الوطنية المشاركة في المجموعتين الأولى والسابعة، بالشكر للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، والحرص على راحة كل أفراد البعثات، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على سير العمل في تنظيم المباريات دون عقبات تذكر رغم التحديات الكبيرة في ظل انتشار جائحة كورونا.

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