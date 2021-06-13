منتخب الجودو ينتظم في معسكر رومانيا استعداداً لأولمبياد طوكيو

المصدر: أبوظبي ■ وام

انتظم المنتخب الوطني الأول للجودو في معسكر خارجي برومانيا، استعداداً للمشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تنطلق في اليابان 23 يوليو المقبل.

وسيعقب معسكر رومانيا السفر إلى تركيا لإقامة معسكر دولي آخر في مدينة انطاليا خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو الجاري، بمشاركة خمسة منتخبات هي الإمارات وأذربيجان وجورجيا وأوزبكستان وتركيا، للغرض نفسه.

وقد تحدد الأسبوع الأول من يوليو المقبل موعداً للسفر لليابان لإقامة المعسكر الختامي في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة اليابانية العريقة.

واطمأن رئيس اتحاد المصارعة والجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، خلال اتصاله بأمين السر العام للاتحاد ناصر التميمي، على سير برنامج الإعداد لدورة طوكيو في ظل التطور الملحوظ للمنتخب بإشراف المدرب باكال فياسيسلاف.

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