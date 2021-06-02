دبا الفجيرة يتعاقد رسمياً مع المدرب الصربي زوران

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أعلن دبا الفجيرة على حسابه في «تويتر»، أمس، التعاقد رسمياً مع المدرب الصربي، زوران لقيادة الفريق بدوري الهواة، بديلاً للمدرب المواطن سليمان البلوشي، الذي تعاقد مع حتا لموسم واحد. وجرت مراسم التعاقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، سعيد الخطيبي. وتُعدّ هذه التجربة الأولى لزوران في الإمارات.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة دبا، مشرف الفريق، جمعة العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن مجلس الإدارة حريص على تقديم كل الدعم للمدرب الجديد لإنجاح مهمته، وإن التوفيق مرهون بعمل المنظومة ككل من إدارة ومدرب ولاعبين».

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