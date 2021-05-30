الزري يرحل من عجمان إلى اتحاد كلباء

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

علمت «الإمارات اليوم» أن ظهير أيمن عجمان، خالد الزري، قد رحل إلى صفوف اتحاد كلباء للدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان الزري قد انتقل إلى صفوف عجمان قادماً من الشارقة، إذ لعب لمدة ثلاثة مواسم. وكان الموسم الماضي هو الأبرز للزري مع عجمان، إذ خاض 17 مباراة، فيما خاض في الموسم الذي سبقه ست مباريات، ومثلها في الموسم الأول.

وأبدى عجمان رغبة في تمديد عقد اللاعب، إلا أن الأنباء التي وردت للنادي بتوقيعه مع اتحاد كلباء، جمّدت المفاوضات.

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