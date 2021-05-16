راشد بن حميد يهنئ شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة ويشيد بأداء النصر

المصدر: العين - وام

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إدارة ولاعبي ومدربي وجماهير نادي شباب الأهلي دبي بمناسبة تتويجه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الليلة وذلك للمرة العاشرة في تاريخه، وأشاد في الوقت نفسه بالأداء المميز لفريق النصر خلال مشواره في البطولة، مؤكدا أن الوصول إلى المباراة النهائية إنجاز بحد ذاته للفريقين.

وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بعودة الجمهور إلى المدرجات لأول مرة من بعد ظهور جائحة " كورونا" ، مشيرا إلى أن التجربة نجحت بالفعل اليوم، وأنه سوف يستثمر هذا النجاح في إتاحة الفرصة أمام الجماهير لحضور مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات المونديال، ونهائيات أمم آسيا التي ستقام في دبي الشهر المقبل.

وقال الشيخ راشد بن حميد : " المباراة النهائية شهدت تتظيما عالميا بمعنى الكلمة، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وكل فرق العمل من الجهات المعنية بالدولة، وكنا نحرص على ذلك لأننا أمام بطولة تحمل اسما غاليا علينا جميعا، وهو اسم صاحب السمو رئيس الدولة" .

وعما إذا كان سيتم فتح المجال في الموسم المقبل لاستقدام حكام أجانب لادارة بعض المباريات المهمة قال الشيخ راشد بن حميد : " هذا التوجه تتم مراجعته، لأنه يؤثر سلبا على مكانة الحكم الإماراتي وتصنيفه على المستويين الآسيوي والدولي، ومن الأفضل أن نعمل مع شركائنا في الاتحادين الدولي والآسيوي لرفع مستوى حكامنا، ودعم تواجدهم بين نخبة الحكام المميزين في القارة والعالم".

وحول تطوير كرة الإمارات وجهود الاتحاد في ذلك قال : " منذ تحملنا المسؤولية، ونحن نعمل على تطوير المنظومة بالكامل مع كل الشركاء، وقد اتخذنا إجراءات كثيرة في مسار الحوكمة والإدارة المحترفة، واقتربنا من بلورة إستراتيجية المستقبل لكرة الإمارات".

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