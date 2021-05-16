شباب الأهلي البطل التاريخي لكأس رئيس الدولة

المصدر: أحمد طارق- دبي

فاز شباب الأهلي بلقب للنسخة الـ 44 من مسابقة كأس رئيس الدولة بعد تغلبه على النصر بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليؤكد "فرسان دبي" أنه البطل التاريخي لمسابقة الكأس بعدما رفع رصيده إلى 10 ألقاب ويعزز موقعه في صدارة الأندية أكثر تتويجاً باللقب متقدماً على الشارقة الذي يمتلك في رصيده 8 ألقاب.

وأكمل شباب الأهلي تألقه في الموسم الحالي بعدما حقق لقبه الثالث تحت قيادة المدرب مهدي علي، بفوزه بألقاب كأس سوبر الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، بينما نال الجزيرة لقب دوري الخليج العربي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بعدما حسمت "تقنية الفيديو" نتيجة اللقاء، بحصول شباب الأهلي على ركلتي جزاء أحرزهما الأرجنتيني كارتابيا، بينما أحرز الجزائري مهدي عبيد هدف النصر عقب الاستعانة أيضاً بتقنية الفيديو.

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