المصدر: الإمارات اليوم

تعاقدات

طلب أحد أندية الدوري من مدرب الفريق حسم ملف تعاقدات الأجانب تحضيراً للموسم المقبل، وذلك قبل سفره في إجازة سنوية إلى بلاده، خصوصاً أنه يرغب في حسم التعاقدات مبكراً وعدم تكرار ما حدث في الموسم الحالي بالتعاقد مع لاعبين قبل بدء الموسم بأيام قليلة.

خلاف

تسبب دخول لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري الخليج العربي بمفاوضات مباشرة مع ناديه في خلاف مع وكيل أعماله، الذي لم يكن على علم بالمفاوضات السرية التي تتم بين اللاعب والنادي، مما أغضب الوكيل من تصرف اللاعب.

ليوناردو

تتجه إدارة نادي عجمان إلى تمديد إعارة اللاعب البرازيلي ليوناردو من شباب الأهلي لموسم آخر، بعد تألقه اللافت مع الفريق وتمكنه من تسجيل هدف البقاء في دوري الخليج العربي لموسم جديد، خلال مباراة «البرتقالي» أمام الفجيرة.

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