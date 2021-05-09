المصدر: الإمارات اليوم

مفاوضات

وافقت إدارة أحد أندية الدوري على الدخول مجدداً في مفاوضات مع لاعب دولي، بعدما أكد وكيل أعمال اللاعب، أن الأخير وافق على تخفيض راتبه الذي كان متمسكاً بالحصول عليه خلال فترة الانتقالات الشتوية، أثناء مفاوضاته مع النادي نفسه.

بريق

استعاد لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري الخليج العربي بريقه ومكانته في الفريق مجدداً بعدما فقدها في الفترة الماضية لابتعاده عن الملاعب، بسبب الإصابة، إذ نال استحسان المدير الفني عقب تألقه بشكل لافت في إحدى المباريات الأخيرة لفريقه.

تعاقدات

استحوذت ثلاثة أندية تلعب في دوري المحترفين على مدافعي نادٍ آخر بعد التعاقد مع جميع مدافعيه بداية من الموسم المقبل، مستفيدة من دخول هؤلاء اللاعبين فترة الأشهر الستة التي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين قبل انتهاء العقد الرسمي.

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