فتح مراكز اللياقة في دبي مجانًا للحاصلين على لقاح كورونا

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة "الجميع مسؤول عن الجميع" تمنح من أكمل جرعتي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 التدريب في عدد من الصالات الرياضية بالمجان، وذلك بالتعاون مع نخبة من الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المميزة في دبي وفي مقدمتها: نادي جولد جيم، فيتنس فيرست، ذا وير هاوس، فيتنس 360، سفن، جست بلاي، ونادي زعبيل للسيدات.

وقال مجلس دبي في بيان له أنه "يبدأ تنفيذ المبادرة غد الاثنين 3 مايو وتستمر لغاية 13 مايو الجاري حيث ستساهم هذه المبادرة الجديدة الرائدة التي تجمع أهم المختصين في عالم اللياقة البدنية بتحسين صحة ورفاهية المجتمع وتحفيز كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة".

كما تأتي المبادرة مكافأة لكل من أكمل تلقي اللقاح من مختلف شرائح المجتمع ومن كافة الأعمار والجنسيات للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء، والمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وستفتح الأندية والصالات الرياضية ومراكز اللياقة المشاركة في المبادرة أبوابها مجانًا بداية من صباح غد لكل من يبرز شهادة معتمدة من وزارة الصحة أو هيئة الصحة في دبي بأنه أخذ جرعتي اللقاح، ليتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الأندية مجانًا وذلك لمدة أسبوعين.

ووأكد مجلس دبي الرياضي أنه بحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إيمانًا منه بدور القطاع الخاص في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة كافة أفراد المجتمع من خلال الرياضة، وانطلاقًا من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الرياضي.

كما يسعى المجلس إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة نشط بدنيًا، وذلك من خلال العمل مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وتشجيع هذه المؤسسات على الانضمام إلى مبادراته المجتمعية ودعم رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى المدينة الأكثر أماناً ونشاطًا في العالم، وتحقيق رؤية المجلس في جعل المجتمع نابض بالحياة والصحة والسعادة.

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