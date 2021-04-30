أحمد بن محمد يكرّم «نخيل» بجائزة «البصمة الرياضية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شركة «نخيل» الفائزة بجائزة البصمة الرياضية، وذلك ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة الثامنة لجائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، التي أقيمت في مقر متحف الاتحاد في دبي، بشعار «هذا ما كان يحبه زايد»، تأكيداً لثوابت العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتعزيزاً للمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، وتقدير كل جهد من شأنه إبراز القيم الوطنية والإنسانية في المجتمعين الإماراتي والعربي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «يأتي تنظيم جائزة البصمة الرياضية بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و(مؤسسة وطني الإمارات) من أجل نشر ثقافة العمل الإنساني وروح العطاء للمجتمع في الرياضة، وتعزيز مكانة العمل الاجتماعي التطوعي في القطاع الرياضي، وتمت دعوة الأندية والمؤسسات الرياضية والعامة والأفراد ذوي الإسهامات في القطاع الرياضي للترشح للتنافس على الفئتين: الفردية والمؤسسية، وفق محور التنافس (مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي)، الذي يشمل المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي».

وأضاف «جاء فوز (نخيل) بجائزة البصمة الرياضية بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع، من خلال توفير المرافق الرياضية العصرية التي تعد جزءاً أساسياً في مجتمعات (نخيل)، حيث تضم مسارات مخصصة لرياضة الدراجات الهوائية والجري، وملاعب رياضية، وحدائق، ما يوفر الأماكن المثالية لجميع سكانها، البالغ عددهم 300 ألف نسمة، كما قامت منذ تأسيسها برعاية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية المرموقة في مجتمعاتها، مثل طواف الإمارات العالمي، وطواف دبي الدولي، والسباقات المحلية للدراجات الهوائية، وتحدي الجري للسيدات، وبطولات الترايثلون الدولية، وسباق بنك دبي التجاري للجري في النخلة، وغيرها الكثير، سواء في مشروعها الرائد - نخلة جميرا، أو في جزر ديرة، إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في مراكز التسوق، كما تدعم (نخيل) سنوياً تحدي دبي للياقة البدنية 30x30 بعدد من الفعاليات الرياضية واللياقة البدنية للموظفين على مستوى الشركة، فضلاً عن الفعاليات المجتمعية المجانية، ومناطق الجذب للمقيمين على مدار الحملة التي تستمر لمدة شهر سنوياً».

وتابع: «تمت إضافة جائزة البصمة الرياضية لفئات جائزة (وطني الإمارات للعمل الإنساني) بداية من الدورة السابعة للجائزة، وذلك تحت شعار (قدرات بلا حدود)، وقد فازت بالبصمة الرياضية الأولى مجموعة (لاند مارك) التجارية الكبرى، تقديراً لدور المجموعة في التوعية بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لجميع فئات المجتمع، وكذلك تنظيم فعالية مسيرة المشي السنوية لمحاربة السكري، بمشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار».

- الجائزة تدعم روح العطاء في الرياضة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة «وطني الإمارات».

- فوز «نخيل» بجائزة البصمة الرياضية بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع.

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