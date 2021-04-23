الشارقة يهدّد باختاكور بـ «سيناريو الرباعية»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يخوض فريق الشارقة مجدداً مواجهة صعبة أمام فريق باختاكور الأوزبكي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم على استاد نادي الشارقة ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم 2021، علماً أن الفريقين كانا قد تواجها ضمن الجولة الثالثة وانتهى اللقاء بفوز الشارقة 4-1.

ويدخل الشارقة المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط حصل عليها من خلال الفوز في مباراتين على كل من القوة الجوية العراقي وباختاكور الأوزبكي، والتعادل مع تراكتور الإيراني.

وتعد مباراة اليوم حاسمة بالنسبة للشارقة الذي يسعى لتعزيز صدارته وحسم بطاقة التأهل مبكراً إلى دور الـ16.

ويهدد الشارقة منافسه الأوزبكي بتكرار سيناريو فوزه الكبير عليه في الجولة الماضية، في حين أن باختاكور يسعى هو الآخر للثأر لهزيمته الكبيرة من الشارقة.

وتبدو هذه المباراة صعبة على الفريقين قياساً بأهميتها الكبيرة لكل منهما، كون أن الفوز فيها سيعطي الفريق الفائز دفعة كبيرة في التقدم خطوة للأمام في المنافسة، لاسيما الشارقة الذي بات المرشح الأقوى لصدارة هذه المجموعة بعد انتهاء مبارياتها، حيث سيواجه خلال الجولتين القادمتين أيضاً فريقي تراكتور والقوة الجوية العراقي.

ويعول الشارقة في المباراة على تألق لاعبه البرازيلي كايو لوكاس الذي كان مفتاح فوز الشارقة في مباراة باختاكور.

ويتوقع أن تشهد هذه المباراة عودة لاعب الفريق إيغور كورنادو الذي غاب عن صفوف الفريق خلال الجولات الثلاث الماضية كونه مصاباً، إذ إن عودة لاعب كبير بقيمة إيغور ستعزز من قوة الفريق الشرقاوي.

وعلى صعيد الفريق الأوزبكي الذي يدخل هذه المباراة برصيد نقطتين فقط في المركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة فهو الآخر يأمل في تجديد أمله في المنافسة، إذ إن الفوز سيرفع رصيده إلى خمس نقاط.

ويلتقي في المباراة الأولى عند السابعة من مساء اليوم فريقا تراكتور الإيراني الذي يحل في المركز الثاني خلف الشارقة برصيد ثلاث نقاط، وفريق القوة الجوية العراقي الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين.

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