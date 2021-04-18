فرحتان للعروبة باللقب و«الصعود».. و«الصقور» يعود من جديد

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

حسم فريقا العروبة والإمارات الصعود إلى دوري الخليج العربي قبل جولة من ختام موسم الدرجة الأولى لأندية الهواة، وتفوّق الفريقان على صاحب المركز الثالث البطائح بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، ويتصدّر العروبة بـ43 نقطة، مقابل 40 لفريق الإمارات و37 للبطائح.

وفاز أول من أمس، العروبة على الذيد 3-0، و«الصقور» على مسافي 6-0.وحقق العروبة درع الدوري أيضاً فضلاً عن كونه أول صعود له منذ تطبيق الاحتراف، بينما صعد قبل ذلك في الموسم 1992، وتعد هذه المحاولة الرابعة التي ينجح العروبة فيها بالصعود، بعد أن حلّ رابعاً في 2010، وثالثاً في 2017 و2019.

وقال مهاجم العروبة، البرازيلي رودريغو، لـ«الإمارات اليوم»: كنا الأفضل في جميع المباريات وتفوقنا بفارق المواجهات على جميع الفرق، وسجلنا أكثر من ريمونتادا، وهذا الأمر قادنا للصعود.

في المقابل قال اللاعب السابق للعروبة ومدرب فريق 18 سنة حالياً، عبدالعزيز الشيخ، إن «الفريق كان يستحق الصعود منذ موسم 2016، عندما تميز يومها وحلّ ثالثاً خلف عجمان ودبي، وكرر ذلك في الموسم 2018 عندما كان على بُعد نصف خطوة وذهبت البطاقة لحتا بفارق المواجهات المباشرة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الصعود مستحق بشكل كامل، والفريق استحق ذلك كونه تميز بعطاء عالٍ، واستفاد من تجارب المواسم السابقة بشكل أثمر مردوداً فنياً وبدنياً وتنظيمياً عاليا يحسب لإدارة النادي، التي درست أسباب عدم الصعود في المواسم الماضية وترجمتها ليصعد للمحترفين»، وقال إن المدرب التونسي، فتحي العبيدي، كان أحد أهم الأوراق الرابحة التي قادت إلى الإنجاز، لقراءته الفنية واستكشافه للاعبين مميزين، وختم: «البقاء ليس مستحيلاً إذا واصلنا العمل بالوتيرة نفسها».

الشمسي: لن نرضى بالصعود فقط

وصف رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمود الشمسي، الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بأنه كان من أصعب المواسم على «الصقور». وقال في تصريحات صحافية: «لن نرضى بالصعود فقط، لأن طموحنا أن نبقى في دوري الخليج العربي، وأن لا نصعد ثم نهبط كما حدث في مواسم ماضية، وهذا الموضوع يعتمد على الموازنات المادية لأن اللعب في المحترفين يحتاج إلى إمكانات مادية تسهم في استقطاب أجانب ومواطنين ومقيمين على مستوى جيد»، وتابع: «نأمل أن تكون الموازنة مختلفة في الموسم المقبل، وأن يستمر الفريق في (المحترفين) بشكل دائم».

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