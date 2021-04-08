«العاصفة» و«الرئاسة» تتقاسمان رموز تحديات سن اليذاع في ختامي المرموم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

تقاسمت كل من مؤسستي هجن العاصفة وهجن الرئاسة رموز تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن المهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة 2021، التي أقيمت أمس، على مدار الأشواط الأربعة الأولى من الفترة المسائية، وأقيمت معها 12 شوطاً للسيارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وأحكمت مؤسسة هجن الرئاسة قبضتها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار، بعد أن واصل المضمر محمد المهيري تقديم العروض الاستثنائية من خلال قيادته (إلتماس) لقمة الشوط المفتوح، وذلك بزمن وقدره 8:47:3 دقائق، بينما نجحت هجن العاصفة ومضمرها غياث الهلالي في خطف الأنظار من خلال شوط البندقية لليذاع الجعدان المفتوح بواسطة (الفارس) الذي تفوق على جميع المنافسين، وحصل على توقيت مميز بوصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 8:43:4 دقائق.

وجدّدت هجن العاصفة تميزها بحصولها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم لليذاع البكار المحليات، وذلك عن طريق (ندى) التي احتاجت لزمن قدره 8:47:6 دقائق لتقطع رحلة الكيلومترات الستة، وأضاف (الصداوي) بندقية اليذاع البكار المحليات لهجن الرئاسة، بعد أن قاده المضمر محمد المهيري إلى القمة في اللحظات الأخيرة بتوقيت وقدره 8:50:5 دقائق.

في المقابل، ظهرت هجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة الصباحية على مدار 16 شوطاً في سن الإيذاع تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وكانت مسافة السباق هي ستة كيلومترات.

وجاء الدخول قوياً من جانب شعار هجن الرئاسة الذي استطاع انتزاع اللقب في شوطي البكار المحليات والمهجنات، إذ قدم المضمر الظافر علي جميل الوهيبي (مطيله) في الشوط الرئيس للبكار المحليات بتوقيت وقدره 8:58:6 دقائق، وكانت صدارة شوط البكار المهجنات من نصيب (مرسال) التي وصلت إلى خط النهاية في زمن بلغ 8:54:6 دقائق، وذلك تحت قيادة المضمر محمد المهيري، وأهدى المضمر صالح بالعري هجن الرئاسة اللقب الثالث على التوالي من خلال تقديمه لـ(الشاهينية) على قمة الشوط الثالث لليذاع البكار المحليات بتوقيت بلغ 8:59:2 دقائق، أما هجن العاصفة تألقت بقوة في الشوط الرئيس لليذاع الجعدان المحليات بواسطة (شاهين) تحت قيادة غياث الهلالي، حصل على الصدارة في توقيت بلغ 9:01:5 دقائق.

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