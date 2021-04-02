52 دولة تشارك في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم منافسات بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بمشاركة نخبة لاعبي العالم المصنفين والمصنفات من 52 دولة بمختلف القارات، في كل الأوزان للأحزمة البنفسجي والبني والأسود بالغين وأساتذة.

ورصدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة التي ستقام على يومين بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة، على ثلاثة أبسطة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. وتعد جولة أبوظبي هي المحطة الرابعة والأخيرة من جولات أبوظبي غراند سلام في نسختها السادسة للعام السادس على التوالي، حيث أقيمت الجولات الثلاث الماضية في كل من ميامي بالولايات المتحدة الأميركية في أغسطس 2020، وريو دي جانيرو بالبرازيل في نوفمبر 2020، ثم موسكو بروسيا منتصف مارس 2021، ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العــــــــالم والتــــــي تصـــل إلى 80 بطــــولة كــــــل عــــــــام. وتكتسب جولة أبوظبي غراند سلام أهمية استثنائية لثلاثة أسباب، أولها عدد النقاط التي يحصل عليها اللاعب الفائز بالمركز الأول، والتي تبلغ 3000 نقطة يستفيد منها في التصنيف السنوي للاعبي الرابطة، وهي أكبر نسبة من النقاط في بطولة واحدة بالتساوي مع جولة ريو دي جانيرو غراند سلام، وبما يزيد بـ 1000 نقطة على جولتي ميامي وموسكو.

- جولة أبوظبي المحطة الرابعة والأخيرة من «غراند سلام».

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