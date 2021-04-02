مهدي علي يأمل رد الدين إلى الفجيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى شباب الأهلي لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي مع الفجيرة في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، الساعة 17:45 على استاد راشد في دبي، إذ يمتلك 40 نقطة في المركز الرابع بينما يحتل «الذئاب» المركز 12 برصيد 14 نقطة.

ويأمل المدرب مهدي علي أن يرد الدين إلى فريق الفجيرة، خصوصاً أن «المهندس» بدأ مهمته مع شباب الأهلي بالخسارة في لقاء الفريقين بالدور الأول 2-3، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها الفريق بقيادة مهدي علي، وخاض بعدها 12 مباراة في الدوري من دون أي خسارة.

وتبرز أهمية مواجهة الفجيرة بالنسبة إلى شباب الأهلي خصوصاً أن الفريق سيلتقي مع النصر في نهائي كأس الخليج العربي في الجمعة المقبل، بينما يسعى «فرسان دبي» إلى مواصلة التقدم في لائحة ترتيب الدوري، إذ يفصله عن فريق النصر في المركز الثالث نقطة واحدة.

في المقابل يخوض «الذئاب» المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفريق أهم انتصاراته بالموسم الحالي، بتغلبه في الجولة الماضية على النصر بهدفين دون رد، ليتقدم الفجيرة إلى المركز 12 برصيد 14 نقطة، ويعزز حظوظه في البقاء بدوري الخليج العربي بعدما ابتعد عن عجمان بثلاث نقاط، إذ يحتل «البرتقالي» المركز 13 برصيد 11 نقطة، ويأمل الفجيرة أن يحقق التعادل على أقل تقدير وأن يؤكد تفوقه على شباب الأهلي في الدوري.

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