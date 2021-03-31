المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت رئيسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، الدكتورة ريمة الحوسني، عن مبادرة إماراتية لتدريب كوادر فحص المنشطات، من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة، التي تتمتع بها الدولة في مجال مكافحة المنشطات.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الاستثنائي للصندوق الذي استضافته الإمارات، وجرى خلاله مناقشة الطلبات المقدمة من الدول للحصول على الدعم، كما تم مناقشة الأنشطة الخاصة في الدول الأعضاء والمبادرات المقدمة، في إطار مكافحة المنشطات في الرياضة حول العالم، والاطلاع على المشروعات المطروحة واعتمادها، وتقييم المشروعات الأخرى، ووضع الملاحظات عليها لتطبيقها في المستقبل.

وقالت الحوسني، في بيان صحافي: «إن الاجتماع كان ناجحاً، وعزز من مكانة الدولة على الخارطة الإقليمية والعالمية، كونها المرة الأولى التي يعقد الصندوق اجتماعه خارج مقره في فرنسا منذ تأسيسه في عام 2008».

وشهد الاجتماع حضور رئيس المكتب التنفيذي لمؤتمر الدول السبع الأطراف في «اليونيسكو»، ماركوس دياز، وأعضاء لجنة صندوق الدعم من روسيا وإيطاليا والهند وزامبيا، فيما شارك بقية أعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن «احتضان الإمارات للاجتماع يؤكد المكانة الكبيرة للدولة على الصعيد العالمي، كما أثنى على الدور الكبير الذي تلعبه الدكتورة ريمة الحوسني، التي تتولى رئاسة الصندوق كأول امرأة».

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