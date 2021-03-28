المدفع: 14 حالة كورونا و10 إصابات مختلفة بفريق الشارقة خلال شهرين

المصدر: منصور السندي- الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع أنه إذا كانت مصلحة النادي تقتضي رحيل مجلس الإدارة فإنه سيرح، مؤكدا ثقته في مدرب الفريق عبد العزيز العنبري ، لافتا إلى أن فريق الشارقة تعرض خلال شهرين لـ 14 حالة إصابة بكورونا و10 إصابات مختلفة، مشددا على أن النادي لايريد التفريط في لاعبي الفريق ماجد سرور وسيف راشد لكن الغريات كثيرة والعروض الأخرى أعلى، لافتا إلى أن هناك برامج رياضية دون أن يسمها تطلق الشائعات وتخلق أمورا غير موجودة ، مشددا على أن من طالب بعودة رئيس مجلس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة يطالب الآن برحيله .

وقال المدفع في حديث لقناة الشارقة الرياضية " جمهور الشارقة له وزنه وتأثيره لكن الأمور لا تدار بوسائل التواصل الاجتماعي".

وأعلن المدفع أن الشارقة منافس في البطولات الأربع وكشف عن إطلاقه مبادرة تجمع النادي مع جمهور الملك

وبشأن الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي الشارقة في الفترة الماضية أوضح المدفع" كان هناك "خلل" في تشخيص إصابات اللاعبين من قبل الطاقم الطبي".

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