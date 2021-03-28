حضور إماراتي قوي في كأس دبي العالمي.. «ديريان» يفتتح الانتصارات

المصدر: إعداد: أحمد طارق ■ دبي / تصوير: أسامة أبوغانم وباتريك كاستيلو وأشوك فيرما

حضرت خيول الإمارات بقوة في أمسية كأس دبي العالمي، التي احتفلت بنسختها الـ25، أمس، وأقيمت على مضمار ميدان العالمي، حيث شهدت تتويج الجواد «ميستيك غايد» لغودولفين بمسك الختام، واليوبيل الفضي للشوط التاسع والأهم، كأس دبي العالمي، وهو اللقب الـ13 في تاريخ الدولة، بينما كان الحضور الإماراتي قوياً في الأشواط الثمانية الأولى.

وكان أول انتصارات الإمارات من خلال الجواد «ديريان»، المملوك لمؤسسة «ياس للسباقات»، في الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، مخالفاً كل الترشيحات، بينما كان التألق في الشوط الخامس «ديربي الإمارات» من نصيب جواد غودولفين «ريبيلز رومانس»، وعزز تفوق الإمارات فوز «لورد نورث»، المملوك لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع «دبي تيرف»، بينما عاد لقب أحد أهم الألقاب للسعودية، من خلال الجواد «مشرف» المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل في الشوط الثامن «دبي شيما كلاسيك». وتوزعت بقية الألقاب الأخرى على جنسيات مختلفة، أبرزها الأميركية، خصوصاً من قبل الجواد «إكسترافاغنت كيد» في الشوط الرابع «القوز للسرعة».

للإطلاع على تفاصيل أمسية اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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