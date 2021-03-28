الكعبي: المطروشي جاهز لـ«دولية مصر للسباحة» ويتدرب دون ضغوط

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

قال رئيس بعثة منتخب الإمارات للسباحة في مصر، خليفة الكعبي، إن «السباح يوسف المطروشي يتدرب دون ضغوط، وجاهز لخوض التحدي في بطولة مصر الدولية المقررة 5 ابرايل المقبل، سعياً لتحقيق حلم الصعود إلى أولمبياد طوكيو، التي تنطلق نهاية يوليو». وبدأت البعثة معسكراً مغلقاً في مصر، وتضم مدرب المنتخب علي دياب، ومدرب الوصل مروان حافظ، والسباح المطروشي. وقال الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»: نجد كل الدعم وحسن الاستقبال في مصر، ونسعى لتهيئة كل الظروف ليوسف، ليتدرب دون ضغوط، وبإذن الله يحقق حلم الصعود إلى أولمبياد طوكيو.

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