تغطية مباشرة.. كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الـ25

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

تحمل خمسة جياد الآمال الإماراتية لتحقيق إنجازٍ غير مسبوق بتاريخ كأس دبي العالمي لسباقات الخيل بنسخته الـ25، الذي يقام حالياَ على مضمار ميدان وسط مدينة دبي بمشاركة 115 خيلاَ من صفوة وأقوى الخيول على الساحة الدولية يتنافسون على جوائز تبلغ نحو 26.5 مليون دولار.

فيما يلي تغطية للنتائج:

الشوط الأول

"دريان" بشعار ياس للسباقات المملوكة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يفوز بشوط دبي كحيلة كلاسيك في افتتاح أمسية #كأس دبي العالمي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بزمن قدره 2:11:88 دقيقة.

وقدم "دريان" أداءً رائعاً وتفوق على "إيه إف الواجل" الذي جاء في المركز الثاني، بينما حل في المرتبة الثالثة "مباشر الخالدية"، وسجل "دريان رقماً قياسياً جديداً للسباق بزمن بلغ قدره 2:11:88 دقيقة.

أيوريتز منديزابل: فوز باهر ومستحق

أعرب الفارس أيوريتز منديزابل عن فخره بالفوز الباهر والصعب الذي حققه "دريان"، مؤكداً سعادته البالغة كون ما تحقق يمثل إنجازاً كبيراً وشرفاً عظيماً لما تحمله أمسية كأس دبي العالمي من شهرة بالغة في كل أنحاء العالم.

وأكد أيوريتز منديزابل أن "دريان" يستحق الفوز، عطفاً على المستوى الرائع الذي قدمه بشوط دبي كحيلة كلاسيك، موضحاً أنه فحل بارع ونتائجه المشرفة خير برهان على ذلك حيث سبق وحقق 6 انتصارات قبيل مشاركته في أمسية كأس دبي العالمي 2021.

وأشار إلى أن الفوز بكأس الشوط الأول كان متوقعاً، لكون الجواد البالغ من العمر 6 سنوات واحداً من الخيول الممتازة التي تطور مستواها بشكل كبير للغاية في الآونة الأخيرة، وقد اكتسب جاهزية كبيرة من مشاركته الماضية في كأس السعودية يوم 20 فبراير الماضي.

الشوط الثاني

ممثل ليبيا "سيكريت أمبيشن" يهدي مالكه ناصر عسكر لقب شوط #غودولفين مايل في ثاني أشواط أمسية #كأس دبي_العالمي بعدما قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن بلغ قدره 1:35:36 دقيقة.

وقاد الفارس الأيرلندي تادغ أوشي الجواد "سيكريت أمبيشن" للسيطرة على السباق منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، ورغم المنافسة القوية في أول 800 متر من "أفانت غاردي" ولكن "سيكريت أمبيشن" حسم السباق بزمن قدره 1:35:36 دقيقة، وجاء "غولدن غول" ثانياً و"أفانت غاردي" ثالثاً.

سيمار: "سيكريت أمبيشن" قدم الأداء الأفضل في مسيرته

أكد المدرب ساتيش سيمار، الذي أشرف على تدريب الجواد "سيكرت أمبيشن" المتوج بلقب الشوط الثاني، إن الجواد البالغ من العمر ثمانية سنوات قدم الأداء الأفضل في مسيرته، نحو انتزاع انتصار مهم بلقب بطولة "غودولفين مايل"، مؤكداً عن القدرات التي يمتلكها على صعيد سباقات الميل، كون هذا الانتصار يمثل العاشر في مسيرته، والأول ضمن أشواط أمسية كأس دبي العالمي".

وأوضح: "منذ انتصاره هذا الموسم ببطولة "فاير بريكس"، أثبت الجواد مدى التطور في اداءه على هذه المسافة، قبل أن يتوج أخيراً بالإنجاز الأهم أمام نخبة من أقوى خيول مسافة الميل (1600 متر) على الساحة الدولية، والفوز بلقب بطولة "غودولفين مايل" في يوم استثنائي ضمن أمسية اليوبيل الفضية لكأس دبي العالمي".

الشوط الثالث

قاد الفارس جوزيف فانينغ الجواد "سابجيكتيفست" لتسجيل رقماً قياسياً جديداً في كأس دبي الذهبي بمضمار ميدان بعدما حطم الرقم السابق الذي كان يحمله الجواد "فايزر أباد" بزمن قدره 3:17:92 دقائق. وفاز "سابجيكتيفست" بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:17:77 دقائق، بينما جاء في المركز الثاني الجواد "والديربي" المملوك إلى وول دوسلدورف فايترز وحل ثالثاً الجواد "أواي هي جوز" المملوك إلى خليفة سعيد سليمان.

جونستون: "سابجيكتفيست" اعتاد على تحقيق الإنجازات

قال المدرب مارك جونستون مدرب "سابجيكتفيست" بطل كأس دبي الذهبي، إن حصانه حقق انتصارات رائعة، قبيل مشاركته لأول مرة على أرض مضمار ميدان، حيث سبق له وأن حقق فوزاً ضمن فئة "جروب 1" في مضمار لونجشامب الفرنسي، قبل أن يحقق انتصاره الثاني على التوالي، في أمسية كأس دبي العالمي.

وتابع: "مضت تدريباته بشكل طيب، وهو حصان سهل المراس، وكان من السهولة تجهيزه لسباقه الأول هذا العام، حيث كانت آخر مشاركاته في فرنسا 25 أكتوبر الماضي، ونتطلع أن يكون هذا الانتصار بمثابة انطلاقة نحو انتصارات أخرى كبرى في عام 2021".

ممثل ليبيا "سيكريت أمبيشن" يهدي مالكه ناصر عسكر لقب شوط #غودولفين_مايل في ثاني أشواط أمسية #كأس_دبي_العالمي بعدما قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن بلغ قدره 1:35:36 دقيقة #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/r0iQ3XfORo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2021

9 أشواط و9 كؤوس تصنع الإثارة لعشاق رياضة سباق الخيل حول العالم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NtUWVINmOh — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2021

دريان بشعار ياس هورس ريسينج يتوج بلقب الشوط الأول في أمسية كأس دبي العالمي (دبي كحيلة كلاسيك) تحت اشراف المدرب ديدييه جيلمن وبقيادة الفارس يورتيس مندزيبال #كأس_دبي_العالمي #DWC21 #DubaiWorldCup pic.twitter.com/wiwG8z0EIg — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2021

إعلان دقيقة صمت في مضمار ميدان حداداً على فقيد الإمارات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله

ستبقى خالداً في ذاكرة جميع عشاق الخيول#كأس_دبي_العالمي #DWC21 #DubaiWorldCup pic.twitter.com/VcKHLKHXNJ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 27, 2021

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