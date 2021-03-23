المصدر: الإمارات اليوم

انتقال

أبلغ لاعب في أحد أندية دبي إدارة ناديه بأنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل، مبدياً رغبته في الانتقال إلى أحد أندية أبوظبي، بداعي صعوبة انتقاله يومياً من أبوظبي إلى دبي، إلى جانب عدم مشاركته أساسياً.

انتقادات

تلقى لاعب شاب انتقادات كبيرة من مشجعي فريقه، بعدما نشر أمس على حسابه الشخصي في «إنستغرام» صورة له عقب خسارة فريقه في الجولة الماضية من الدوري، إذ اعتبر المشجعون أن اللاعب لم يعبأ بخسارة الفريق وحزن الجمهور.

شكوى

شكا لاعبون ولاعبات في اتحاد لعبة فردية ضعف برامج الإعداد المُخصصة للمنتخبات الوطنية في الفترة السابقة وعدم وجود أي تجمعات، فيما رد الاتحاد بأن السبب يعود لضعف الموازنات المالية المُخصصة له التي لا تكفي للصرف على أنشطة الاتحاد ومنتخباته الوطنية.

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