الفجيرة يتلذذ بـ «النصر».. ويخرج من دوامة الهبوط مؤقتاً

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

حقق الفجيرة فوزاً ثميناً على ضيفه النصر، وتغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي، وهو الفوز الأول للفجيرة على النصر في دوري المحترفين، ليصبح رصيد «الذئاب» 14 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد النصر عند 39 نقطة، واستفاد الفجيرة من خسارة عجمان أمام العين ليغادر مركزي الهبوط.

افتتح الفجيرة هجماته الخطرة عن طريق تسديدة قوية من خارج الجزاء، سددها التونسي محمد فراس بالعربي، وأبعدها حارس النصر أحمد شامبيه في الدقيقة 6، وكاد الفجيرة أن يفتتح تسجيل الأهداف لولا أن تسديدة البرازيلي كوتينهو داخل الست ياردات برأسه ذهبت ضعيفة إلى أحضان شامبيه (11).

ونجح الفجيرة في التقدم بالهدف الأول عن طريق المقيم العراقي محمد مصطفى، الذي استفاد من عرضية التونسي محمد فراس، وسدد الكرة برأسه في الشباك (13)، وهو ثاني هدف لمحمد مصطفى في مرمى النصر، بعد أن سجل في الدور الأول أيضاً.

وسدد الفرنسي مهدي عبيد في أول فرصة حقيقية للنصر، إلا أن كرته ذهبت إلى جنب القائم (38).

وواصل الفجيرة هجماته، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي كوتينهو دوجلاس، الذي أكمل كرة وصلته من عبدالله ناصر وهو أمام المرمى إلى داخل الشباك (50)، وتصدى حارس الفجيرة عبدالله التميمي لكرة سددها المنفرد تيغالي (52)، كما سدد مهاجم النصر ريان مينديز كرة رأسية، ذهبت بجوار القائم (56).

وأضاع النصر فرصة تقليص النتيجة، بعد أن سدد البرتغالي كارافالهو كرة خارج المرمى الخالي من حارسه (69)، كما سدد محمد عايض أعلى العارضة (73).

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