الإمارات يهزم الحمرية ويواصل صدارة «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز فريق الإمارات على مضيفه الحمرية بهدفين دون مقابل، سجلهما البرازيلي دييغو دا سيلفا، ضمن الجولة 22 لدوري الدرجة الأولى، ليحافظ على صدارته لترتيب البطولة برصيد 33 نقطة، واقترب من الصعود رسمياً للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 18 نقطة.

وتغلب دبا الفجيرة على ضيفه مسافي 2-1، وحافظ على حظوظه بالمنافسة على الصعود، بعد أن أصبح رصيده 25 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل العربي وضيفه التعاون 2-2، لصبح رصيد العربي 19 نقطة في المركز السادس، والتعاون ثامناً بـ18 نقطة. وتختتم الجولة بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة و40 دقيقة، إذ يلعب فيها البطائح مع مصفوت، والعروبة مع دبا الحصن.

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