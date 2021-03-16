العين يواجه خطورة بني ياس بـ «نشوة الكلاسيكو»

المصدر: معاذ كمبال - العين

يتحصن العين بحالة الاستقرار النفسي للاعبيه، بعد فوزهم في الجولة الماضية على الوحدة 4-صفر، في «كلاسيكو أبوظبي»، عندما يستقبلون في الساعة 8:15، من مساء اليوم، ضيفهم بني ياس على استاد هزاع بن زايد، في لقاء يأمل من خلاله «الزعيم» الاستمرار في تحقيق الانتصارات، ليضمن إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى.

في المقابل، يتطلع بني ياس (40 نقطة) للاستمرار في تقديم العروض القوية والنتائج الإيجابية لمواصلة الضغط على الجزيرة المتصدر، وذلك بالخروج بالنقاط الثلاث من ملعب «الزعيم»، ويدرك الفريق أن مهمته لن تكون سهلة لذلك سيكون مطالباً باللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، لتكرار سيناريو انتصاره في الجولة الماضية على النصر 3-2. وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، انتهت بفوز بني ياس 4-1، وقدم الفريق الفائز مستوى متميزاً خلال هذه المواجهة، أظهر من خلاله قدرته على المنافسة في الصدارة. وخلف الفوز في مباراة الوحدة أجواء من الإيجابية في قلعة «الزعيم»، وهي ستكون بمثابة دافع للفريق، للحصول على النقاط كاملة، في وقت سيقع فيه على خط دفاع العين مسؤولية كبيرة، للحد من خطورة البرازيلي جواو بيدرو، الذي تمثل أهدافه كلمة السر في معظم انتصارات الضيوف.

من جانبه، قال مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، في المؤتمر الصحافي، إن الفوز على فريق الوحدة في ملعبه بالأربعة، يعتبر أمراً مهماً بالنسبة للفريق، ويمنح اللاعبين الثقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العين يلعب كفريق واحد، وسيكون فريقاً قوياً، وهذا ما يرغب في إظهاره على أرضية الملعب في كل المباريات المتبقية.

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