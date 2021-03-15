ختام بطولة رفعات القوة في «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استضاف نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة الدولة لرفعات القوة، التي شارك فيها نخبة من لاعبي رفعات القوة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة، ونظمتها اللجنة البارالمبية الإماراتية، إذ قُسّم المشاركون إلى ثلاث مجموعات (A-B-C).

وضمن فئة وزن 97، حقق لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، محمد خميس، المركز الأول، وفي فئة وزن 107 فاز لاعب نادي أبوظبي، عبدالله شهاب، وظفر لاعب نادي أبوظبي، أحمد البلوشي، بفئة وزن +107، وفي فئة وزن 80 حقق لاعب نادي دبي، نبيل عبدالكريم، المركز الأول، ولفئة وزن 88 حقق لاعب دبي، عادل حسن، المركز الأول.

وفي فئة وزن 72، فاز لاعب نادي خورفكان سيف الزعابي، ولفئة الإناث تُوّجت هيفاء راشد النقبي بالمركز الأول لفئة 67.

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