5 أسئـلــــة.. رودريغو: أحلم بـ «الصعود الخامس» إلى «المحترفين» بقميص العروبة

المصدر: محمد فاضل - دبي

يسعى محترف فريق العروبة، البرازيلي رودريغو دا سيلفا، إلى أن يكمل مسيرة مميزة، بدأت مع أندية الإمارات منذ عام 2010، حقق خلالها العديد من الإنجازات، لعل أبرزها الصعود إلى أضواء «المحترفين» مع أربعة أندية من الهواة، وقال إن حلمه هذا الموسم أن يحقق «الصعود الخامس» بقميص فريق العروبة.

وكان رودريغو قريباً من الصعود كذلك مع أندية أخرى، لعل أبرزها دبا الحصن بالموسم الماضي الذي تم إلغاؤه. ويحتل العروبة وصافة دوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الإمارات المتصدر، وقبل خمس جولات من ختام الموسم. ونفى رودريغو، خلال حديثه إلى «الإمارات اليوم»، أن يكون لاعباً برازيلياً محظوظاً مع أندية الهواة، وقال إن الأمر لا علاقة له بالحظ بقدر العطاء، كما نفى أن تكون أهدافه فقط سر وصافة الفريق بدوري الهواة، وتحدث عن نقاط كثيرة في المقابلة التالية:

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