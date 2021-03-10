المغربي طنان: كنت قريباً من العين في يناير

المصدر: معاذ كمبال ■العين

كشف لاعب فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي، الدولي المغربي أسامة طنان (26 عاماً)، أنه كان قريباً من الانتقال إلى صفوف العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، ليفضّل بعدها البقاء مع فريقه.

وقال طنان في تصريحات صحافية، نقلها موقع «أسود الأطلس» المهتم بأخبار اللاعبين المغاربة في الخارج: «إن كل الأمور كانت قد أوشكت على النهاية السعيدة»، وأضاف: «كل شيء تم الاتفاق عليه بين الناديين، لكن فشلت الصفقة في نهاية الأمر، لقد كان ذلك مخيباً للآمال».

وأشار الموقع المغربي إلى أن رغبة الدولي أسامة طنان كانت واضحة وهي خوض تجربة مع العين في دوري الخليج العربي، وأن إدارة «الزعيم» كانت متحمسة للتعاقد مع اللاعب، لكن الصفقة لم تصل إلى النهاية السعيدة، رغم أن العرض المالي كان مغرياً.

وذكر أن إدارة النادي الهولندي ستجد صعوبة في إقناع الدولي المغربي بالتجديد مع الفريق، لأن عقده ينتهي في صيف 2022، وهو ما يجعله يوافق على بيعه في الصيف المقبل، حتى لا يغادر صفوف الفريق بالمجان في نهاية عقده العام المقبل.

على جانب آخر، استأنف العين تدريباته تحت إشراف مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، تحضيراً لمواجهة «الكلاسيكو» أمام مستضيفه الوحدة، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي.

وستشهد صفوف الفريق غياب مجموعة من اللاعبين بداعي الإصابة، على غرار الياباني ناكاجيما والأنغولي ويلسون إدواردو، بينما سيغيب السداسي: محمد عبدالرحمن ومحمد أحمد ومحمد شاكر ومحمد هلال وسالم عبدالله وريان يسلم بعد التحاقهم بالخدمة الوطنية.

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