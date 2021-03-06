البلوشي يتصدر مهرجان سلطان بن زايد الدولي للقدرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدر الفارس راشد البلوشي، المرحلة الأولى من سباق القدرة لمسافة 155 كلم والمصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم أمس، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وتبلغ مسافة هذه المرحلة التي شهدت مشاركة 53 فارساً وفارسة، 84 كلم، وتمكن البلوشي من تحقيق المركز الأول على صهوة «الجيلابي جيبهار» لإسطبلات ند الشبا.

وجاء في المركز الثاني الفارس بهاواني سينج على صهوة «برينس كديم سبا» لإسطبلات الريف (العجبان2). وحلّ في المركز الثالث الفارس محمد حمود حميد الغيلاني، على صهوة «بريمرفالي كولد بلاي» لإسطبلات الريف، وجاءت في المركز الرابع الفارسة لوكسمي كانث مورجايا على صهوة «شيفرا اليبار» لإسطبلات «إم 7».

وحلّت في المركز الخامس كاميلا كولو على صهوة «ايه اس جي بيوستو» لإسطبلات النصر2.

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