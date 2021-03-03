الشارقة يستعيد خدمات 5 لاعبين مؤثرين غابوا بسبب الإصابات

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

كشف مدير الفريق الأول بنادي الشارقة، أحمد مبارك الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الفريق سيستعيد، اعتباراً من الجولة المقبلة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، خدمات عدد من لاعبيه الذين غابوا عن صفوف الفريق في الفترة الماضية، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها، واللاعبون هم: خالد الظنحاني ومحمد عبدالباسط ومحمد خلفان وسالم صالح، بجانب المدافع الحسن صالح الذي كان قد شارك بديلاً في الشوط الثاني بمباراة الجزيرة في الجولة الماضية.

وتمثل عودة هؤلاء اللاعبين المرتقبة دفعة قوية كبيرة للفريق الشرقاوي، الذي يسعى لاستعادة اتزانه والعودة بقوة إلى سكة الانتصارات، بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وتراجعه من صدارة الدوري إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة، إثر خسارته الأخيرة أمام الجزيرة بثلاثة أهداف نظيفة.

ويعد هؤلاء اللاعبون ركيزة أساسية في الفريق الشرقاوي، خصوصاً المدافع الحسن صالح، الذي غاب عن صفوف الفريق، منذ نوفمبر الماضي، بعدما أجرى عملية جراحية في الكاحل الأيسر، وخضع بعدها لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة إلى الملاعب مجدداً، وبجانب الحسن صالح هناك أيضاً محمد عبدالباسط الذي برز بشكل مميز، ومثّل أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، ما دفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، إلى استدعاءه لقائمة المنتخب الأخيرة.

ويستعد الشارقة بقوة لمباراته المرتقبة أمام النصر، الأحد المقبل، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي.

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وشهدت الفترة الماضية، منذ بداية الموسم الكروي الحالي، تزايد الإصابات قي صفوف الفريق بشكل كبير ومتكرر، فقد خسر في الفترات الماضية جهود عدد كبير من نخبة لاعبيه المؤثرين، بينهم المهاجم ويلتون سواريز، وعلي الظنحاني، وكايو لوكاس، قبل أن يعودوا أخيراً للمشاركة، بجانب العناصر التي غابت أخيراً عن صفوف الفريق.

وفقد الشارقة أيضاً أخيراً جهود لاعبه الصاعد، ماجد سرور، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة في الجولة الماضية، ما يعد ضربة كبيرة للفريق الشرقاوي، إذ كان المدرب، عبدالعزيز العنبري، يعتمد عليه في تنفيذ العديد من المهام داخل الملعب، كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويعد من العناصر الشابة التي فرضت نفسها بقوة في التشكيلة الأساسية للفريق.

ولم يحقق الشارقة أي فوز منذ آخر فوز له على الفجيرة 3-2، إذ كان قد تعادل أمام الوحدة 1-1 في الجولة 15، وخسر كذلك أمام العين في الجولة 16، وتعادل بعدها أمام الظفرة في الجولة 17، وخسر أمام الجزيرة في الجولة 19.

وكان نادي الشارقة قد أعلن عبر حسابه الرسمي في «تويتر» عن قرب عودة المدرب العنبري لقيادته مجدداً، بعد تعرضه لوعكة صحية حرمته قيادة الفريق في مباراة الجزيرة بالجولة الماضية.

اللاعبون الخمسة:

- خالد الظنحاني.

- محمد عبدالباسط.

- محمد خلفان.

- سالم صالح.

- الحسن صالح.

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