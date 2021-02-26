الشحي يرفع كأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس أحمد صالح الشحي بلقب كأس الإسطبلات الخاصة في اليوم الثاني لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 167 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة والمشاركات الفردية من داخل الدولة، بينما تتواصل منافسات المهرجان اليوم بإقامة كأس اليمامة المخصص للأفراس.

وظفر الشحي بالمركز الأول على صهوة الجواد «ديدلاين» المملوك إلى إسطبلات الكمدة، وتبعه في المركز الثاني الفارس سعيد الحربي على صهوة الجواد «صني دوجايد» المملوك إلى إسطبلات الجوارح، وحل ثالثاً الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسيس» المملوك إلى إسطبلات «إس إس».

وفي تفاصيل السباق، تصدّر سهيل الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بحلوله في المرتبة الأولى على صهوة الجواد «ليبانتو دي جوادازنك» المملوك لإسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 01:25:23 ساعة، وجاء في المركز الثاني سالم الكتبي على صهوة الجواد «جواد اي أر» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 01:25:25 ساعة، وحل في المركز الثالث أحمد الشحي على صهوة الجواد «دبي ديدلاين» المملوك لإسطبلات الكمدة، مسجلاً زمناً قدره 01:25:29 ساعة، وحل رابعاً سعيد الخياري على صهوة الجواد «رو أوليسيس» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:33 ساعة، وجاء في المركز الخامس سيف بالجافلة على صهوة الجواد «أبرلين بارك أوستين» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:25:35 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في مراكز الصدارة بتقدم سالم الكتبي من المركز الثاني إلى الأول بزمن قدره 1:15:03 ساعة، كما صعد سعيد الخياري من المركز الرابع إلى الوصافة بزمن قدره 1:15:00 ساعة، وجاء في المركز الثالث سعيد السبوسي متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «بدوينا كريستيانا» المملوك إلى إسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 1:15:00 ساعة، وتبعه في المركز الرابع سعيد الحربي متقدماً من المركز الثامن على صهوة الجواد «صني دو جايد» المملوك إلى إسطبلات الجوارح، مسجلاً زمناً قدره 1:16:07 ساعة، وقفز فارس المنصوري من المركز الـ11 إلى الخامس على صهوة الجواد «رو ليبرال» المملوك إلى إسطبلات «إس إس» بزمن قدره 1:15:36 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما تقدم سعيد الخياري من المركز الثاني إلى الصدارة بزمن بلغ 1:00:11 ساعة، كما صعد أحمد الشحي من المركز السادس إلى الثاني بزمن قدره 58:44 دقيقة، وجاء في المركز الثالث خلفان بالجافلة متقدماً من المركز التاسع على صهوة الجواد «باناش تي» المملوك إلى إسطبلات ماس، مسجلاً زمناً قدره 58:27 دقيقة.

الفائزون بالمراكز الأولى:

1- أحمد صالح الشحي.

2- سعيد أحمد الحربي.

3- سعيد حمود الخياري.

- 167

فارساً وفارسة شاركوا في السباق من مختلف

الإسطبلات الخاصة والمشاركات الفردية من داخل الدولة.

- الإثارة حضرت بقوة في السباق بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

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