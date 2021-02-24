العنبري: الشارقة والجزيرة كتاب مفتوح لبعضهما البعض
أكد مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري أهمية المباراة المرتقبة أمام الجزيرة الجمعة المقبل في قمة الجولة 18 بدوري الخليج العربي. وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: الفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض، فكل منهما يعرف الآخر. ووصف العنبري الجزيرة بأنه من أفضل فرق الدوري في عملية الاستحواذ والوصول إلى مرمى المنافس بشكل سريع.
وقال عبدالعزيز العنبري: الجزيرة من الفرق المعروفة بأنها تلعب في جميع الخطوط بحذر أمام المنافسين.
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