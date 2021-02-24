العنبري: الشارقة والجزيرة كتاب مفتوح لبعضهما البعض

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري أهمية المباراة المرتقبة أمام الجزيرة الجمعة المقبل في قمة الجولة 18 بدوري الخليج العربي. وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: الفريقان كتاب مفتوح لبعضهما البعض، فكل منهما يعرف الآخر. ووصف العنبري الجزيرة بأنه من أفضل فرق الدوري في عملية الاستحواذ والوصول إلى مرمى المنافس بشكل سريع.

وقال عبدالعزيز العنبري: الجزيرة من الفرق المعروفة بأنها تلعب في جميع الخطوط بحذر أمام المنافسين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news