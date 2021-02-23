"فيفا" يشيد بمبادرات اتحاد الكرة في الكأس.. وبالنموذج الإماراتي في التعامل مع الجائحة

المصدر: الإمارات اليوم

أشاد الاتحاد الدولي "فيفا" بجهود ومبادرات اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تطوير اللعبة، وكذلك في التعامل المثالي مع جائحة كورونا.

وقال "فيفا" في خطاب موجه إلى اتحاد الكرة، إنه سعيد للغاية بالمبادرات التي شهدتها مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمس، والتنظيم المثالي والجيد، وخاصة مبادرة وضع الشاشات العملاقة في الملعب واتاحة الفرصة للجماهير بالتفاعل مع أحداث المباراة، وأن هذه المبادرة الفريدة من نوعها في ملاعب المنطقة تسهم في دمج مشاعر المشجعين وإبراز عشقهم لفرقهم وهم في المنزل. وأكد الاتحاد الدولي وقوفه الدائم مع الاتحاد الإماراتي ودعمه لكل الأفكار والمبادرات التي تشجع على بث روح الحماس بين اللاعبين والجماهير.

وقال إن الإمارات تقدم نموذجا مميزا للغاية في التعاطي مع جائحة فيروس كورونا، وكل ما يرتبط بها من إجراءات احترازية. ونال تنظيم النصف النهائي اعجاب واستحسان المراقبين من وسائل إعلام وأجهزة فنية وإدارية ولاعبي الأندية الأربعة والجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وهو الأمر الذي أسهم في تصدر وسم البطولة قائمة ترند الإمارات بعد أن حقق أكثر من "11 مليون مشاهدة في وقت قياسي ، كذلك هو الحال لوسمي سوشيال الكأس والكأس في بيتنا.

وخطفت مبادرة الشاشات العملاقة التي تقام للمرة الأولى في ملاعب الدولة أنظار الجميع خاصة أنها سنحت للجماهير بالتعبير عن فرحتهم على الهواء مباشرة وبتعليق ووصف معلقي القنوات الرياضية.

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