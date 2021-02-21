نهيان بن زايد: «طواف الإمارات» يقدّم للعالم النموذج الاستثنائي للدولة في التعافي التدريجي

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

تتجه أنظار العالم اليوم إلى منافسات طواف الإمارات، حيث الموعد مع انطلاق الحدث العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاتحاد الدولي، ويستمر حتى 27 الجاري، كما يُقام تحت إجراءات احترازية صارمة للوقاية من فيروس كورونا، ويُقام بنظام الحجز المؤسسي الذي يعرف بـ«الفقاعة».

ويُشارك في الطواف 140 من نخبة الدراجين في العالم يمثلون 20 فريقاً، ومن دون حضور جماهيري.

وستكون ضربة البداية من خلال مرحلة أدنوك من حصن الظفرة، وصولاً إلى مدينة المرفأ الساحلية في منطقة الظفرة، على مسافة 176 كلم.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في كلمته بمناسبة انطلاق الحدث، إن: «الإمارات بقيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً استثنائياً للعالم أجمع بمرحلة التعافي التدريجي من آثار جائحة (كورونا)، وعودة الحياة لمجرياتها الطبيعية من خلال تنظيم طواف الإمارات».

وأكد سموه: «نفخر باحتضان نخبة البطولات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره، وتمثل دليلاً مهماً على التزام وريادة الإمارات في دعم الحركة الرياضية العالمية ودورها المحوري في عودة الحياة الرياضية من جديد».

وقال سموه: «نرحب بالفرق العالمية المشاركة وبنخبة الدراجين ونجوم السباقات الدولية، ونتمنّى أن يكون طواف الإمارات بوابة لانطلاقة موسم عالمي ثري وحافل بالنجاحات والنتائج الإيجابية للجميع»، مشيداً سموه بالجهود المخلصة التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة وإشرافها على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، والحفاظ على المنجزات المهمة التي حققتها الدولة من أجل حماية وسلامة الجميع.

وأكد سموه: «سينقل طواف الإمارات هذه المرة للعالم مدى نجاحات الإمارات وقدرتها في التعافي التدريجي، وعودة الحياة من جديد وإدارتها المحكمة لظروف الجائحة، إلى جانب الإنجازات الوطنية المتمثلة في وصول مسبار الأمل إلى المريخ، والتطور العمراني والنهضة الحضارية التي تعاصرها الدولة في مختلف المجالات».

ويبلغ إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبع 1045 كلم، في المقابل يرتدي القميص الأحمر الذي ترعاه أدنوك متصدر الترتيب العام بالزمن المسجل بداية من المرحلة الثانية، والقميص الأخضر برعاية اتصالات للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل متسابق شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية طيران أبوظبي لمتصدر المراحل السريعة المتوسطة.

وتضم قائمة المشاركين السلوفيني تادي بوجاتشر دراج فريق الإمارات وبطل (طواف فرنسا)، والبريطاني آدم ياتس دراج فريق اينوس جرانديريس، والبريطاني كريس فروم دراج فريق ستارت آب نيشن، إلى جانب أسماء عالمية أخرى.

العواني: جميع التحضيرات اكتملت بأعلى معايير السلامة

أكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، أن «جميع التحضيرات التنظيمية اكتملت لانطلاق الطواف، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية». وأضاف في تصريح صحافي: «تفخر أبوظبي بتنظيم فعاليات رياضية عالمية تواكب الإنجازات والنجاحات الوطنية التي تحققها الدولة في مسيرة النماء والتنمية». وقال أيضاً: «مع انطلاق طواف الإمارات، سيتابع العالم مدى نجاحات الإمارات في العودة التدريجية للحياة الطبيعية، ومنها استئناف تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية على أرضها من جديد».

حارب: الطواف يؤكد ثقة العالم بقدرات الإمارات

أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، أن «تنظيم النسخة الثالثة من طواف الإمارات لمسافة إجمالية تبلغ 1045 كيلومتراً تمتد على سبع مراحل في مختلف مناطق الدولة، يؤكد ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي وكذلك الفرق العالمية ونخبة الدراجين العالميين بقدرة أبناء الوطن على تنظيم نسخة مميزة وناجحة، رغم كل التحديات التي تفرضها جائحة (كورونا) على العالم أجمع». وشدد على أن مرحلة دبي ستتضمن مناطق جديدة، بينها «جزر ديرة» منطلق المرحلة، بجانب العديد من المناطق الرائعة الأخرى.

المراحل الـ 7 للطواف

1- المسافة: 176 كلم

المسار: الرويس - المرفأ (أبوظبي)

التاريخ: 21 فبراير

2- المسافة: 13 كلم (ضد الساعة)

المسار: جزيرة الحديريات (أبوظبي)

التاريخ: 22 فبراير

3- المسافة: 166 كلم

المسار: شركة ستراتا - قمة جبل حفيت (العين)

التاريخ: 23 فبراير

4- المسافة: 204 كلم

المسار: جزيرة المرجان رأس الخيمة وتمرّ عبر أم القيوين

التاريخ: 24 فبراير

5- المسافة: 170 كلم

المسار: الفجيرة - قمة جبل جيس

التاريخ: 25 فبراير

6- المسافة: 165 كلم

المسار: ديرة – جزيرة النخلة (دبي)

التاريخ: 26 فبراير

7- المسافة: 147 كلم

المسار: ياس مول - كاسر الأمواج (أبوظبي)

التاريخ: 27 فبراير

أصغر الدرّاجين

أنتونيو تيبيري

العمر: 19 عاماً و242 يوماً

الفريق: تريك سيغافريدو

أكبر الدرّاجين

أليخاندرو فالفيردي

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