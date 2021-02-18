4 ذهبيات لمربط دبي في «دولية أبوظبي لجمال الخيول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر مربط دبي للخيول العربية بأربع ميداليات ذهبية في ختام بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية2021، في ميدان نادي أبوظبي للفروسية، أول من أمس، بمشاركة 325 خيلاً من صفوة الأصايل.

من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، في تصريحات صحافية عن سعادته بالإنجاز التاريخي للإنتاج المحلي للمربط في دولية أبوظبي، منوّها بالتطوّر الكبير للخيل العربية في الإمارات، التي أصبحت تنافس نفسها في الإنتاج والإنجاز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news