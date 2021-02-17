الشارقة يجهز ملعبه لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

استعرض رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، عبدالله العجلة، خلال لقائه وفداً هندسياً مشتركاً من دائرة الأشغال العامة ومجلس الشارقة الرياضي، خطة التطوير والصيانة لمنشآت استاد نادي الشارقة الرياضي، واستيفاء متطلبات الاتحاد الآسيوي بشأن استضافة منافسات دوري أبطال آسيا. يذكر أن الشارقة حامل لقب بطولة الدوري الموسم قبل الماضي سيلعب ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا للأندية، في نسخة 2021، إلى جانب فرق تراكتوز الإيراني، وباختاكور الأوزبكي، والفائز من الوحدة السعودي أو القوة العراقي في لقاء الملحق.

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