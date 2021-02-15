بالفيديو.. محمد رمضان يرسل تحية إلى جمهور الوصل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان المصري محمد رمضان يوجه خلاله رسالة إلى نادي الوصل خلال وجوده في في الدولة لحضور إحدى المناسبات.



وعلمت "الإمارات اليوم" أن الفيديو تم تصويره قبل أسبوع من تاريخ مباراة "ديربي دبي" أمام النصر، في إحدى فنادق "دانة الدنيا"، خلال لقاءه بأحد مسؤولي نادي الوصل ولم تتجاوز مدته ثلاث ثوانٍ.

ونجح الوصل في العودة إلى الانتصارات في "ديربي دبي" بالقمة 92 في تاريخ الفريقين بعد أن فاز بهدف النجم الدولي فابيو ليما، في ختام الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

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