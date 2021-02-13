منتخب أصحاب الهمم يرفع الحصاد إلى 8 ميداليات في «دولية مسبار الأمل»

المصدر: جوني جبور - دبي

عزز منتخب أصحاب الهمم غلته من الميداليات الملونة إلى ثمانٍ في اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، التي تحمل اسم «مسبار الأمل»، واستهلت منذ الأربعاء الماضي على ملاعب «نادي دبي لأصحاب الهمم»، ويسدل الستار على نسختها الـ12 مساء اليوم، في محطة أخيرة مؤهلة إلى طوكيو 2021.

وحصد أبطال الإمارات، أول من أمس، ميداليتين فضية وبرونزية، في مسابقتي رمي الرمح ودفع الجلة، إذ توجت لاعبة المنتخب ثريا الزعابي بفضية مسابقة رمي الرمح فتيات لفئة «إف 34»، بعد رمية بلغت 11.52 متراً، بفارق 4.21 أمتار عن المغربية سيدة أمودي، التي نجحت في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية، قبل أن تأتي ثانية الميداليات عن طريق نجمة المنتخب سارة السناني بحصدها برونزية دفع الجلة في فئة «إف 33»، محققة رقماً شخصياً جديداً لها برمية بلغت 5.55 أمتار، بفارق 1.15 متر عن المغربية فوزية القصيوي، التي نجحت في تحطيم الرقم العالمي لهذه الفئة وانتزاع الميدالية الذهبية، وليذهب المركز الثاني للجزائرية أسمهان بودجادار برمية بلغت 5.98 أمتار.

من جهة أخرى، شهدت البطولة تألق اللاعبة الكازاخستانية غولباخيت كايرزانوفا، في قدرتها على تخطي إعاقتها البصرية، والاتكال على مدربها نوربرين أميرانوف في تلمس المسار وعدّ الخطوات، قبل نجاحها أول من أمس في تسديد الرمح لمسافة تجاوزت 21 متراً.

وقالت الكازاخستانية غولباخيت، التي احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ21: «إن الرقم المسجل في دبي ليس الأفضل في مسيرتي، إذ إنني أملك رقماً شخصياً أفضل سجلاً سابقاً في بطولات كازاخستان المحلية يبلغ 29 متراً، إلا أن ضغوط المشاركة الدولية الأولى، والوجود في بطولة تضم 600 لاعب ولاعبة من نجوم رياضيي أصحاب الهمم، يمثلون منتخبات 63 دولة، ويتطلعون لحجز البطاقات الأخيرة المؤهلة لطوكيو 2021، كان وراء عدم قدرتي على تسديد المرح لمسافة أفضل من 21.73 متراً».

وأوضحت: «أستعين في تخطي الضعف البصري وعدم قدرتي على الإبصار لمسافة أكثر من 90 سنتيمتراً، بمدربي نوربرين أميرانوف، الذي يساعدني في تلمس المسار، وعدد الخطوات اللازمة قبل الوصل لخط الرمي، ثم تركي وحيدة لتولي مهمة العدو بعدد الخطوات ذاتها نحو تسديد الرمح».

وأضافت: «نافست في بطولة دبي ضمن فئات (تي 12 و13 و46)، التي ضمت لاعبات أخريات قادرات على إبصار مسارهن، قبل أن أنجح في إنهاء منافسات رمي الرمح بالمركز السادس من أصل ثماني مشاركات، وأتطلع للاستفادة من الخبرات المكتسبة من هذه البطولة بطموح العودة إليها مجدداً، وتحقيق حلم تمثيل منتخب بلادي في الدورات الأولمبية».

واختتمت: «تعد بطولات دبي الهدف الذي يطمح إلى ألقابه جميع لاعبي العالم، وذلك لرفعة وقوة المنافسات التي تشهدها (دولية فزاع)، التي تمثل باكورة سلسلة بطولات (الجائزة الكبرى) المانحة لرياضيها نقاطاً تصنيفية تحسن مراكزهم على سلم الترتيب العالمي، وبالتالي قدرتهم على حجز مقاعدهم، والارتقاء بمستوى طموحاتهم نحو المجد الأولمبي».

بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى محطة أخيرة مؤهلة إلى طوكيو 2021.

كازاخستانية تتلمس الخطوات بواسطة مدربها وترمي الرمح 21 متراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news