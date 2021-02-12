6 أندية في بطولة الإمارات لشباب الجودو

المصدر: الشارقة - وام

تنطلق منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للجودو، اليوم، لفئة الشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو بصالة نادي اتحاد كلباء بالمنطقة الشرقية ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020-2021، والتي تشهد مشاركة 49 لاعباً من ستة أندية تتمثل في أندية: الظفرة، والشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، وخورفكان، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية.

وتقام المنافسات ضمن فئات تحت 18 و19 و20 سنة، في الأوزان تحت 55، 60، 66، 73، 81، 90، وتحت 100، وفوق 100 كغم.

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